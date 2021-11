Ecco le primissime indiscrezioni sugli avvenimenti della puntata di oggi a Uomini e Donne: Ida e Diego saranno i protagonisti al centro studio.

Secondo le indiscrezioni che circolano sul web, la puntata di oggi dovrebbe essere incentrata su Ida Platano e Diego Tavani. La loro storia d’amore sembra procedere velocemente come in una favola, il tutto coronato da un bacio. Andrea Nicole invece è sempre più presa da Ciprian.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Cosa succederà nella puntata di oggi a Uomini e Donne

Negli ultimi giorni, si è assistito alla fine della storia tra Gemma Galgani e Costabile. Per una storia che finisce ce n’è sempre una che inizia e così anche nel dating show di Maria De Filippi. Ida Platano e Diego Tavani sono sempre più presi e, al centro studio, racconteranno di un romantico e sentito bacio tra loro. Il cavaliere romano sembra molto preso da Ida che è rinata dopo la fine della frequentazione con Marcello, per il quale è stata molto male. I due sembrano, ormai, prossimi alla scelta e praticamente innamorati. Per quanto riguarda il trono classico, Andrea Nicole ha portato nuovamente Ciprian in esterna e, sebbene non ci siano stati baci, è molto evidente che tra i due ci sia molto feeling. C’è chi pensa che la scelta della tronista sia già praticamente decisa. Che succederà?