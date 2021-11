Ghostbusters: Legacy, dalla trama al cast ecco tutto quello che c’è da sapere sul terzo film della saga cinematografica.

Uno dei film di maggiore successo degli anni ’80 e Ghostbusters – Acchiappafantasmi. A distanza di 37 anni dall’uscita di quel film arriva nelle sale cinematografiche Ghostbusters: Legacy, pellicola sequel (è in realtà terzo della saga escludendo il remake al femminile del 2016) diretto da Jason Reitman che, nel 1989 quando aveva 12 anni, aveva avuto una piccola parte nel secondo capitolo del franchiste. Il film punta sull’effetto nostalgia ma allo stesso tempo ripropone la saga in una chiave più moderna con l’obiettivo anche di attrarre anche gli spettatori più giovani che magari non avevano visto i due film degli anni ’80. Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Ghostbusters: Legacy.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Ghostbusters: Legacy, la trama del film

I protagonisti di Ghostbusters: Legacy sono i componenti della famiglia Spengler, la madre single Phoebe e i suoi due figli Trevor e Callie. I tre si trasferiscono nella cittadina di Summerville e vanno a vivere nella vecchia fattoria del nonno.

Fonte foto: https://www.facebook.com/GhostbustersIT/

La cittadina all’apparenza è tranquilla ma in realtà i Spengler si accorgono presto che c’è qualcosa di molto strano: iniziando infatti a manifestarsi dei strani fenomeni paranormali. Un giorno Phoebe trova nascosto in salotto uno stano aggeggio che decide di portare a scuola, lì scopre tramite il professore Grooberson che è una trappola per i fantasmi e scoprirà così la storia degli acchiappafantasmi che, negli anni ’80, avevano liberato New York da tutti gli spiriti che l’avevano infestata. Insieme al fratello inizierà così a dare la caccia ai fantasmi di Summerville.

Ghostbusters: Legacy, il cast del film

A interpretare il ruolo di Phoebe Spengler è Mckenna Grace, i figli Trevor e Callie sono invece impersonati da Finn Wolfhard e Carrie Coon. Paul Rudd è invece l’attore che interpreta Mr. Grooberson.

Ma nel cast di Ghostbusters: Legacy ci sono anche i protagonisti dei primi due film che tornano a interpretare i loro vecchi personaggi: Bill Murray è il dottor Peter Venkman, Dan Aykroys è il dottor Ray Stantz, Ernie Hudson è invece Winston Zeddemore.

Fonte foto: https://www.facebook.com/GhostbustersIT/