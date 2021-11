Ecco che cosa vedremo su Canale 5, Italia 1 e Rete 4 durante le feste di Natale 2021: i palinsesti di Mediaset.

Natale si avvicina e, come ogni anno, i vari canali televisivi hanno in serbo alcuni cambiamenti nei proprio palinsesti per il periodo delle festività. Mediaset ha ora annunciato i palinsesti dei suoi tre canali principali: Canale 5, Italia 1 e Rete 4 per il periodo natalizio. Ecco cosa vedremo sui tre principali canali Mediaset nel periodo delle feste di Natale 2021.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Canale 5: programmi e film delle feste di Natale 2021

Alla Vigilia di Natale su Canale 5 l’appuntamento è con la tradizione: in prima serata va in onda, come di consueto, la 29a edizione del Concerto di Natale in Vaticano. La sera di domenica 25 dicembre, invece, spazio a All Together Now Kids, lo spinoff della trasmissione condotta da Michelle Hunziker che terminerà una settimana prima: questa volta i protagonisti sono i bambini.

Michelle Hunziker

Non mancherà poi l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, che è stato prolungato fino al mese di marzo 2022. E poi non mancano i consueti programmi: Uomini e Donne, Amici e Pomeriggio 5 oltre a diversi film a tema natalizio in onda nel corso della giornata.

Italia 1: programmi e film delle feste di Natale 2021

Qual è l’immancabile film che sulle reti Mediaset viene trasmesso ogni Natale? Una poltrona per due ovviamente. E anche quest’anno l’appuntamento con la commedia con protagonisti Dan Aykroyd e Eddie Murphy non può mancare: il film andrà in onda in prima serata su Italia 1 venerdì 24 dicembre.

Tra i vari film che Italia 1 trasmetterà durante le feste natalizie ci sono poi Now Tuo See Me 1 e 2, Moschettieri del Re – La penultima missione, Braven, La banda dei Babbi Natale, Il Ciclone e The Grinch. E poi ancora non mancheranno gli appuntamenti con Le Iene e gli altri programmi in onda quotidianamente.

Rete 4: programmi e film delle feste di Natale 2021

Per quanto riguarda Rete 4, nel periodo di Natale nel palinsesto non sono previsti molto cambiamenti: continueranno a essere trasmessi i soliti programmi di approfondimento politico, da Controcorrente a Quarta Repubblica, da Fuori dal coro a Zona Bianca fino a Dritto e Rovescio e Quarto Grado.

Fonte foto: https://www.facebook.com/TradingPlacesMovie