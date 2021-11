La Mediaset ha in programma di prolungare il reality show fino all’anno prossimo con l’entrata di nuovi concorrenti.

Cambio di rotta per il Grande Fratello Vip, il famoso reality show della Mediaset condotto ormai da qualche anno da Alfonso Signorini. Da settembre, abbiamo appuntamento fisso con la trasmissione il lunedì e il venerdì, in prima serata. Originariamente, era stato deciso che questa edizione si sarebbe conclusa a metà dicembre, ma la Mediaset ha altri piani in mente.

Sono sempre più consistenti le voci che dicono che il gioco verrà prolungato fino a Marzo dell’anno prossimo. Per rendere possibile tutto ciò, verranno chiaramente inserite altre celebrità all’interno del gioco. Già da qualche tempo infatti sono stati fatti dei nomi: Adelaide de Martino, sorella del ballerino Stefano de Martino, Delia Duran, compagna di Alex Belli e persino il Divino Otelma. Non dimentichiamoci poi di Alessandro Rossi, fidanzato della showgirl Francesca Cipriani.

Com’è organizzata quindi l’agenda televisiva per i prossimi mesi? Pare che il 17 dicembre ci sia l’ultima puntata prima delle vacanze di Natale. Non si hanno notizie su come e dove passeranno il capodanno i concorrenti. Si riprenderà poi probabilmente a Gennaio. Non ci resta che aspettare ulteriori conferme da parte della produzione e del conduttore.