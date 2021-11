Ecco le prime indiscrezioni sulla puntata di oggi a Uomini e Donne: di nuovo al centro studio Ida e Diego che dopo il bacio avranno qualche incertezza.

Mancano poche ore alla messa in onda di Uomini e Donne e anche oggi se ne vedranno delle belle in studio. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Il Sussidiario, al centro del dibattito ci saranno nuovamente Ida Platano e Diego Tavani che, dopo il loro romantico incontro, esterneranno i loro dubbi.

Cosa accadrà oggi a Uomini e Donne: crisi tra Ida e Diego e baci nel trono classico

Dopo aver visto la delusione di Gemma Galgani per la rottura definitiva con Costabile, al centro studio torneranno a parlare di loro Ida Platano e Diego Tavani. Nell’ultima puntata i due avevano raccontato di un romantico bacio durante la giornata a Castel Gandolfo, ma sembra che ci sia aria di crisi. Ida e Diego avvertiranno i primi dubbi e difficoltà legate alla loro coppia e le esterneranno in puntata. A non smuoversi di molto sarà la situazione sul trono classico. Oggi si dovrebbe assistere ai baci di Andrea Nicole con Ciprian, nonostante la tronista avesse detto che non avrebbe baciato nessuno. Anche Roberta si è lasciata andare ad un bacio con il corteggiatore Luca ma non sembrano esserci ancora certezza sulla scelta anche se potrebbe essere molto vicina.