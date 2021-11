Ecco le prime anticipazioni della puntata di oggi per Maurizio Costanzo Show: si parlerà di politica e di attualità con ospiti di rilievo.

Nella puntata che andrà in onda oggi, Maurizio Costanzo Show ospiterà molte personalità politiche ma anche provenienti dal mondo dello spettacolo. Si parlerà come sempre di attualità e politica con lo spirito critico del giornalista Costanzo e la sua proverbiale schiettezza.

Tutti gli ospiti fino ad ora confermati di Maurizio Costanzo Show

Come esponente politico a Maurizio Costanzo Show ci sarà come ospite Maurizio Gasparri, Senatore di Forza Italia, accompagnato da sua figlia Gaia. Si parlerà di politica e molto probabilmente anche del recente DDL Zan e di cosa ne pensa il senatore. Non mancherà anche l’attualità con in studio ospite Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. Con Bassetti si potrebbe tornare sul tema del Covid-19, sui contagi e il Green Pass. Dal mondo dello spettacolo parlerà ai microfoni di Costanzo anche Iva Zanicchi reduce dal suo show di intrattenimento D’Iva. Per il mondo del piccolo e grande schermo non mancheranno Gabriella Germani, Anna Falchi e Ruby Zerbi. Altri ospiti che parleranno in studio sono i giornalisti Giuseppe Cruciani e Salvo Sottile.