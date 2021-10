Ciò che desta scalpore, non è solo l’affermazione del concorrente, ma anche la replica di Lucrezia.

Nella casa del Grande Fratello Vip, reality show condotto ormai abitualmente dal sempre più criticato Alfonso Signorini, si continua a vivere nella dinamica del politicamente incorretto. Ma a quanto pare, in alcuni casi non va bene, in altri sì. Questa volta la polemica viene da una frase pronunciata dal concorrente Manuel Bortuzzo, che fa una descrizione ironica su una delle sorelle Selassié. Ma quello che sorprende di più, è come replica proprio una di loro, ossia Lucrezia.

Vi ricordate quando la scorsa settimana la bionda Soleil Sorge stava per essere aggredita fisicamente e accusata di razzismo dalla stessa Lulù per aver definito lei e le altre sorelle “scimmie urlatrici?”. Ecco, tenetelo a mente, perché stavolta l’incoerenza è eclatante. Pochi giorni fa è stato infatti il nuotatore a pronunciare una frase molto fraintendibile su una delle (ex?) principesse: “Penso che dovrebbe stare in mezzo ai n**** afroamericani“, riferendosi al suo atteggiamento. Secondo voi come ha agito Lucrezia? Si è offesa? Gli ha urlato contro? No, si è semplicemente messa a ridere. Sicuramente Manuel Bortuzzo non voleva offendere, ma sicuramente poteva esprimere il concetto in modo diverso.

Molti sono stati gli utenti dei social che hanno sottolineato l’incoerenza di Lulù, che probabilmente ha colto la frase della scorsa settimana di Soleil come scusa per scagliarsi contro di lei. Mentre con Manuel, per il quale prova dei sentimenti, non ha battuto ciglio. Voi cosa ne pensate? Vi sareste sentiti offesi in entrambi i casi?