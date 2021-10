La dama dello show televisivo pomeridiano accusa Marcello di aver detto parole pesanti contro di lei.

Come abbiamo notato da diverse puntate, il tentativo di conoscenza tra la concorrente (quasi) quarantenne Ida Platano e il pretendente Marcello Messina, non è andato a buon fine. Anzi, la situazione sta decisamente precipitando. Dopo aver capito subito che l’uomo non era il suo principe azzurro, soprattutto dopo che lui è scivolato tra le braccia di Morfeo durante l’inizio di una loro serata, la corteggiatrice lo accusa in pubblico di essere stato l’attore principale di una telefonata spiacevole con la concorrente Marika Geraci, dove si gettava fango su di lei.

Ida comincia parlando direttamente con Marcello: “La chiamata è stata molto lunga, si è parlato anche di Armando, Diego e Graziano. Avete detto che uno di loro è brutto. Avete poi parlato male anche di me, avete detto che ho problemi, e questo non ve lo permetto“. Si rivolge poi a Marika: “Sapevi benissimo che io ero vicino a te e che avrei ascoltato la chiamata. Non farmi passare per matta“. La corteggiatrice si difende: “Hai capito tutto il contrario di quello che è successo e detto nella conversazione“. Commenta scettica anche Tina Cipollari, che afferma “Che Marika era un bluff lo avevamo capito tutti, mette in mezzo chiunque“. Ida continua ad attaccare la corteggiatrice: “Hai persino sostenuto che la redazione stava puntando su di te, vergognati“.