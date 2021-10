L’ex Spice Girl torna a far parlare di sé e lo fa con uno scatto social che ha spiazzato tutti gli utenti.

Sin dagli anni Novanta, Victoria Caroline Adams, conosciuta più comunemente come Victoria Beckham, ci ha fatto sognare: cantante, stilista, modella e chi più ne ha più ne metta. Ammettiamo che, soprattutto a noi donne, fa sognare suo marito, l’ex calciatore e attuale dirigente sportivo David Beckham. Il debutto e il successo della donna arriva con la formazione della famosissima band britannica tutta al femminile, le Spice Girls, che hanno lasciato il segno nelle adolescenti di quella generazione. Da lì il soprannome Posh Spice.

Dopo la fine del gruppo musicale e aver tentato la carriera da solista, Victoria Beckham si è dedicata alla sua passione più grande, la moda. È quindi diventata modella e testimonial per marchi importantissimi come Marc Jacobs e Roberto Cavalli, per poi fondare una casa di moda che porta il nome di DVB Style. Probabilmente la nostra Posh è sul punto di lanciare una nuova collezione, e qual è il modo migliore di farlo, se non tramite uno scatto particolare da postare sui social? Ecco così che meno di un giorno fa l’ex Spice ha pubblicato una foto dove mostra fieramente, e a buon ragione, (forse) il suo perfetto lato B, in mise estiva. Come commenta la foto? Così: “Potete immaginare cosa lancerò domani? Questo è il mio sfacciato Posh? Che sia io o no, lo rivendico totalmente!“. Ovviamente il post ha attirato apprezzamenti e curiosità da parte degli utenti, che l’hanno sommersa di domande e likes. Cosa ne pensate di questa scelta?

Intanto, curiosate sul post che ha fatto infiammare il web: