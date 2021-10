Una complicazione per i componenti della band li ha costretti a suonare lontano dagli altri concorrenti.

Siamo sempre più vicini alla diretta in prima serata del celebre talent show X-Factor, quest’anno condotto per la prima volta dall’attore Ludovico Tersigni. Dopo le audizioni preliminari, ieri abbiamo infatti assistito all’inizio dei Bootcamp, fase intermedia del programma in cui gli artisti devono mostrare il loro talento e convincere i giudici a prenderli nella loro squadra. Ricordiamo che non ci saranno più le suddivisioni di età e genere per i concorrenti.

Ieri è però accaduto un fatto insolito per quanto riguarda i Westfalia, band totalmente maschile nata a Bologna e che ha conquistato sin da subito i giudici, in particolare Emma. Il gruppo è poi entrato nelle grazie e nella squadra del naturalizzato britannico Mika. Ma cosa è successo? Ci chiarisce direttamente i fatti il presentatore Ludovico Tersigni. Nella puntata di ieri, abbiamo visto i ragazzi esibirsi per ultimi, lontano dagli altri concorrenti. Loro malgrado, sono stati a contatto con una persona risultata positiva al test del Covid-19, quindi per precauzione e sicurezza, come da regolamento, hanno dovuto aspettare l’esito del tampone. Per fortuna, il risultato era negativo, quindi sono riusciti ad esibirsi davanti la giuria. Tutto è bene quel che finisce bene.