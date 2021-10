Lontani da occhi indiscreti: Lapo Elkann e la compagna Joana Lemos si sono sposati davanti ai parenti e a pochi amici stretti. Il “sì” là dove è nato il loro amore.

Matrimonio a sorpresa nel giorno del suo compleanno. Ancora una volta, Lapo Elkann ha stupito tutti, sposando in gran segreto la compagna, l’ex campionessa di Rally Joana Lemos. Le nozze, secondo quanto riferito dal portale Whoopsee.it, sono avvenute giovedì 7 ottobre in Portogallo, nel paese natale della neo sposa nonché luogo in cui i due si sono conosciuti e innamorati follemente.

Stando all’indiscrezione, la cerimonia si è svolta in modo molto intimo: erano presenti i parenti di Lapo e Joana e gli amici più stretti. Insomma, un matrimonio che un po’ stona con lo stile eccentrico del rampollo di casa Agnelli, il quale, però, ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla relazione con la Lemos, “l’unica donna al mondo – ha dichiarato in una intervista concessa a Mara Venier nel corso di Domenica in – in grado di farmi diventare la versione migliore di me stesso”.

Insomma, un amore vero e intenso, quello tra Lapo Elkan e Joana Lemos, reso ancor più forte dal “sì” pronunciato in terra lusitana lontano dagli occhi indiscreti di telecamere e paparazzi.