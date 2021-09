Stroncata la storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù dalla mamma del nuotatore: “Troppo presto per dire qualcosa..”.

Manuel Bortuzzo sta facendo parlare molto di lui nella Casa del Grande Fratello Vip, specialmente per quanto riguarda la storia con Lulù, che nonostante i piccoli intoppi continua ad andare avanti. Tuttavia su questa storia che sta nascendo il padre dell’atleta non sembra essere molto d’accordo, con la madre che ha anche lei qualcosa da ridire: infatti la signora Corona ha potuto parlare sia dell’ingresso del figlio dentro la Casa più famosa d’Italia, che della relazione in atto in un’intervista al settimanale Chi.

Ecco alcune parole della madre di Manuel Bortuzzo: “Sono contenta che voglia usare la sua visibilità per rappresentare una categoria più fragile. Il suo obiettivo è ben chiaro e sono fiera che si metta in gioco mostrando la normalità nella disabilità. Come mamma avevo timore che potesse succedere qualche imprevisto, ma alla fine lui è lì per dimostrare che anche quelli fanno parte del gioco”. Infine ha concluso il discorso parlando di Lulù: “Per quanto riguarda il loro avvicinamento penso che sia presto per dire qualcosa, soprattutto perché non conosco la ragazza. L’importante è che Manuel sia sempre sereno e sono contenta che sia circondato da persone che gli vogliono bene”.