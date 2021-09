Michele Morrone innamorato, ecco la ragazza che sta facendo battere il suo cuore.

Michele Morrone non è più single ed è fortemente innamorato della sua nuova fiamma Giulietta Borroni, una famosa fashion blogger che non ha fatto impazzire solo i suoi follower. Il sex symbol è stato ripreso con lei, mentre la teneva tra le braccia, con degli sguardi che parlavano chiaramente, indicando perfettamente lo stato d’animo dei due e della grande intesa che potrebbe esserci.

Il settimanale Chi ha parlato abbastanza di loro dedicandogli un’esclusiva, confermando il dolce rapporto tra i due. Inoltre il settimanale ha pubblicato sul proprio account ufficiale di Instagram una foto che li ritrae insieme con una bellissima didascalia dedicata a Michele Morrone e Giulietta Borroni. Ecco le parole di Chi Magazine: “Michele Morrone è innamorato. L’ATTORE, CHE QUESTA ESTATE HA GIRATO IL SEQUEL DEL FILM EROTICO “365 GIORNI”, NON È PIÙ SINGLE. IL SUO CUORE BATTE PER GIULIETTA BORRONI. SOLO “CHI” VI SVELA CHI È LA RAGAZZA CHE HA TRASFORMATO IL SEDUTTORE NEL MICIONE CHE FA LE FUSA TRA LE SUE BRACCIA. Il servizio è in edicola”. Voi cosa ne pensate? Credete che sia una bella storia d’amore che possa concludersi per il meglio o che si tratti di una solita relazione passeggera che non andrà per lunghe?