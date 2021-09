Chiara Ferragni e Valentina Ferragni, dolcezza tra sorelle: il post e i commenti sui social.

Chiara Ferragni ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo ufficiale di Instagram, questa volta insieme alla sorella Valentina Ferragni. Nella foto sono ritratte entrambe, sedute accanto a cena, con i volti l’uno di fianco all’altro: entrambe hanno deciso di vestirsi di nero, con la famosa influencer che ha anche dei volti disegnati di color oro sulla giacca, mentre la sorella sembrerebbe vestita completamente in pelle nera.

Sia Chiara Ferragni che Valentina Ferragni sembrano essere venute molto belle in posa, scatenando milioni di like per la foto e moltissimi commenti, specialmente di altre persone molto famose al centro del gossip e dello spettacolo. Bryan Boy ha commentato il post scrivendo: “Beauties”. Mentre altri come Mariasole Pollio hanno scritto “Stupende”, Bittany Xavier con “Gorgeous”, Pia Baroncini “Your eye colour” insieme all’emoticon di un cuore. Infine ci sono stati ulteriori commenti ricchi di emtoicon con cuori e faccine innamorate, come quelli di Luca Vezil, Candela Pelizza, concludendo con i molti cuori da parte della stessa Valentina Ferragni. Voi cosa ne pensate? Credete che insieme siano due sorelle stupende? Avete anche voi commentato il post di Chiara Ferragni complimentandosi per gli occhi stupendi o per la bellezza delle due donne?