La richiesta particolare di Alex Belli al Grande Fratello Vip.

In queste ultime ore Alex Belli ha voluto fare una richiesta particolare al Grande Fratello Vip, concerne l’intimità dei concorrenti, con la direzione del reality che ha deciso di accettare. Il vippone avrebbe chiesto di poter avere una stanza a disposizione per avere un po’ di privacy dentro la Casa più famosa d’Italia: alla fine il Grande Fratello Vip ha deciso di accordare la sua richiesta come raccontato dagli altri partecipanti a tavola e cercando di chiarire qualsiasi equivoco, secondo quanto riportato da 361magazine.com.

Durante la cena Gianmaria Antinolfi non aveva ben compreso cosa fosse accaduto ed aveva chiesto dove fosse finito qualcuno, con Manila e Francesca che hanno avuto modo di rispondergli così: “Lui è nella stanza che il Grande Fratello ha deciso di dare per la privacy agli uomini”. Tuttavia Francesca ha voluto lanciare una provocazione, facendo addirittura una battuta su Giucas: “Dove Giucas può andare con Federica, la mano amica”. Dopo la frase ironica di Francesca sono partite varie risate all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, con Carmen Russo che si è rivolta a Katia Ricciarelli affermando: “Ma Katia…Ti rendi conto?”. Voi invece cosa ne pensate di questa nuova stanza all’interno del GF Vip?