Terence Hill ritorna ai film western dopo aver detto addio a Don Matteo.

Terence Hill è pronto a fare ritorno ai film western, dopo le registrazioni delle ultime puntate di Don Matteo. Luca Bernabei, produttore della serie di uno dei parroci più famosi in Italia, ha potuto parlare dell’attore, che non ha alcuna intenzione di fermarsi per poter affermare un grande ritorno al passato. “Faremo un film di Natale e un western”, ha affermato il produttore della serie, secondo quanto riportato da fanpage.it. Sul film western sembra abbastanza scontato pensare ai vecchi riferimenti di Terence Hill che ha avuto modo di esplorare tale genere al fianco di Bud Spencer.

Alcuni giorni fa l’attore ha girato l’ultima scena di Don Matteo, la quale sarà lasciate nelle mani più che sicure di Raul Bova, che dovrà cercare di affrontare la dura sfida di portare la serie in un’altra era. Tuttavia, nonostante gli 82, Terence Hill non si fermerà ed ha alcuni progetti per i prossimi mesi, come appunto svelato da Luca Bernabei in un’intervista a Sorrisi e Canzoni, nella quale ha voluto fare anche un saluto all’attore: “L’anno prossimo faremo insieme due film: uno di Natale e un western. È vero Terence ci lascia, ma interpretiamo questa frase in senso positivo. Vogliamo pensare alla sua eredità in termini di dedizione, fedeltà e di amore per Don Matteo. Oggi dobbiamo essere all’altezza del mito che non ci lascia, ma come un padre ci guarda da lontano e ci osserva crescere”.