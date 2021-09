Dwayne Johnson fa la manicure alla sua piccola: ecco la foto sui social.

Dwayne Johnson, attore molto conosciuto come The Rock, nonché produttore cinematografico ed ex wrestler si è dedicato a dolci attimi di tenerezza con la propria piccola. L’attore di 49 anni ha pubblicato sul proprio account ufficiale di Instagram una foto adorabile con la figlia: nell’immagine vengono ritratti lui e la bambina, mentre il wrestler le faceva la manicure.

Abbiamo potuto vedere Dwayne Johnson in vesti che difficilmente si sono potute notare nel mondo dello spettacolo, nei diversi panni dei personaggi dei quali ha dovuto assumere le sembianze. Nel post il celebre attore ha scritto una bella e ironica didascalia: “Lei sa da chi venire per avere le mani più belle della città”. Il post è stato successivamente pubblicato anche dal settimanale Chi, che ha voluto far vedere ai propri follower questi stupendi attimi di dolcezza. Tempo fa Dwayne Johnson aveva rilasciato un’intervista su People, nella quale affermava quanto fosse importante per i propri figli la presenza di un genitore: “Alcuni padri sono molto bravi ad aggiustare le cose: la mia pazienza, la mia gentilezza e la mia capacità di ascoltare mi hanno permesso di risolvere qualunque problema ‘con loro’ e non ‘per loro’.”.