Leopardi – Il poeta dell’infinito: ecco le location della miniserie Rai

Ecco quali sono le location di Leopardi – Il poeta dell’infinito, la miniserie di Rai 1 con protagonista Leonardo Maltese.

Martedì 7 e mercoledì 8 gennaio 2025, in prima serata su Rai 1, vanno in onda in prima visione le due puntate di Leopardi – Il poeta dell’infinito, la miniserie diretta da Sergio Rubini che racconta la vita di uno dei grandi maestri della poesia, dalla sua infanzia, quando ha dimostrato di essere un bambino prodigio, fino all’età adulta. Oltre ad analizzare la carriera artistica, la miniserie si sofferta sulla vita privata di Giacomo Leopardi a cominciare dal rapporto complicato che aveva con i genitori e in particolare con il severo padre. Vediamo ora quali sono le location di Leopardi – Il poeta dell’infinito.

Leopardi – Il poeta dell’infinito: le location della fiction

Una delle location principali di Leopardi – Il poeta dell’infinito è ovviamente Recanati, la cittadina in provincia di Macerata dove Giacomo Leopardi è nato e cresciuto. Ovviamente le riprese sono state effettuate anche in Piazza del Sabato del Villaggio, dove si affaccia la vera casa del Poeta (la piazza è stata chiamata così proprio in onore di Giacomo Leopardi).

Giusy Buscemi e Sergio Rubini sul set di “Leopardi. Il poeta dell’Infinito”

Altre riprese sono state effettuate ad Arcevia, comune delle provincia di Ancona, e in particolare nell’area del Monte della Croce.

“Si tratta di una suggestiva location e siamo stati ben lieti di questo coinvolgimento. Abbiamo autorizzato l’utilizzo del nostro territorio e patrocinato il film su Giacomo Leopardi”, ha spiegato l’ex sindaco Dario Perticaroli.

Leopardi – Il poeta dell’infinito: il cast della fiction

Giacomo Leopardi, nella miniserie di Sergio Rubini, è interpretato da Leonardo Maltese. Nel cast di Leopardi – Il poeta dell’infinito sono poi presenti anche Alessio Boni (che interpreta il ruolo del padre del poeta Conte Monaldo Leopardi), Valentina Cervi (nei panni della madre Adelaide Antici), Giusy Buscemi (che interpretata l’amata Fanny Targioni Tozzetti), Cristiano Caccamo (è l’amico Antonio Ranieri) e Alessandro Preziosi (nei panni di Don Carmine).