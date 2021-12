Massimo Ghini è il protagonista del cinepanettone Natale a 5 stelle: ecco quali sono le location della commedia natalizia.

Anche Netflix ha i suoi cinepanettoni e quello del 2018 è Natale a 5 stelle. Il film è infatti uscito prima sulla piattaforma streaming e solo in un secondo momento al cinema. Come anche il titolo lascia immaginare, la satira politica è al centro di questa commedia che è diretta da Marco Risi e con protagonista Massimo Ghini. Vediamo ora quali sono le location nelle quali il regista, gli attori, le attrici e tutti gli altri componenti della troupe hanno lavorato per girare il film.

Natale a 5 stelle: le location del film

Gran parte della trama di Natale a 5 stelle è ambientata a Budapest e proprio la capitale dell’Ungheria è la città che ha ospitato gran parte delle riprese. Il protagonista è l’immaginario presidente del Consiglio, Franco Rispoli, in missione a Budapest, dove però si incontrerà con la sua amante, la deputata del PD Giulia Rossi, che a sua volta è sposata con un parlamenterà leghista.

Massimo Ghini

In Natale a 5 stelle non mancano quindi tutte le classiche componenti dei cinepanettoni, con l’aggiunta in questo caso della satira politica. Oltre che a Budapest, una parte delle riprese del film si sono svolte anche in Italia, nel Lazio.

Natale a 5 stelle: il cast del film

Come già detto in precedenza, il protagonista principale di Natale a 5 stelle è Massimo Ghini, che interpreta il ruolo del presidente del Consiglio Franco Rispoli. Nel cast del film sono inoltre presenti tanti altri volti noti del cinema italiano ma non solo come Paola Minaccioni, Andrea Osvart, Martina Stella, Ricky Memphis, Biagio Izzo, Riccardo Rossi, Ralph Palka, Massimo Ciavarro e c’è anche Rocco Siffredi, che compare in un cameo nei panni di se stesso.

