Dopo le polemiche generate da una sua intervista, Laura Chiatti torna sull’argomento “pulizie” in casa e “parità” con suo marito…

Torna protagonista, questa volta sui social, la nota attrice Laura Chiatti che solamente poco tempo fa era stata travolta da una vera e propria bufera dopo aver confessato che vedere un uomo intento a svolgere le mansioni domestiche “le farebbe abbassare l’eros”. Una frase sulla parità con suo marito Marco Bocci che aveva scatenato una vera e propria rivolta sui social e che la donna, oggi, ha deciso di tornare ad affrontare “stuzzicando” gli haters…

Laura Chiatti stuzzica gli haters con l’aspirapolvere

Laura Chiatti e Marco Bocci

“Faccio io tutte le mansioni, cucino e tutto ili resto. Anche perché non tollero l’uomo che si mette a fare il letto, a dare l’aspirapolvere. Non lo posso proprio vedere, sono all’antica in questo senso, con certi ruoli”, erano state più o meno queste le parole della Chiatti, poi rimodulate spiegando si fosse trattato di una battuta ironica, che aveva scandalizzato il mondo del web scatenando l’ira di tantissime donne e svariati utenti.

Ora, l’attrice ha provato a rendere tutto più “ironico” con tanto di frecciatina a chi l’aveva criticata. Nelle sue stories Instagram, la donna ha condiviso un filmato nel quale passa l’aspirapolvere per casa sino ad arrivare al marito che è intento ad improvvisarsi DJ in un’altra zona della loro abitazione. La didascalia del contenuto lascia poco spazio ad interpretazioni: “Tranquilli, poi ci diamo il cambio”.

Una battuta che non siamo sicuri basterà per mettere fine alla “polemica”. Anzi…

Di seguito anche un recente post Instagram della coppia:

Riproduzione riservata © 2023 - DG