Non vede l’ora Chiara Ferragni che sui social annuncia a tutti i fan un evento da non perdere che riguarda lei e non solo…

Il conto alla rovescia è iniziato e la stessa Chiara Ferragni freme dalla voglia che arrivi il fatidico giorno. Di cosa si tratta? A spiegarlo è stata lei stessa con una serie di stories Instagram dove si è mostrata assolutamente eccitata e con “le farfalle allo stomaco”.

L’annuncio di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni

“Super excited per l’uscita della serie giovedì e per la premier di mercoledì perché sarà memorabile”. Con queste parole la Ferragni ha voluto condividere con i suoi tantissimi seguaci il desiderio della “prima” di The Ferragnez 2 che andrà in scena mercoledì, anticipando l’uscita ufficiale su Prime Video di giovedì 18.

“Dopo vi faccio vedere i render di come sarà l’Arco della pace e vi aspetto numerosissimi. L’evento inizierà alle 19. Non mancate perché sarà veramente spettacolare”, ha aggiunto la moglie di Fedez entusiasta.

La voce dell’imprenditrice digitale mostra davvero l’agitazione, quella positiva, per l’evento molto atteso non solo dai diretti interessati ma da tutto il vasto pubblico che da tempo segue le vicende della famiglia.

Come noto, The Ferragnez 2 potrebbe svelare molti dettagli dell’ultimo periodo della famiglia. Dal tumore di Fedez alla presunta crisi di coppia avuta. Successivamente è stato anche annunciato uno speciale Sanremo con il dietro le quinte di ciò che è accaduto durante il Festival.

Ad ogni modo non resta che attendere ancora poche ore e scoprire tutti i “segreti” della coppia più seguita d’Italia…

Di seguito anche il post Instagram con quello che era stato il lancio della seconda stagione della serie:

Riproduzione riservata © 2023 - DG