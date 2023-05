Compleanno super per Valeria Marini che ha festeggiato i 56 anni in compagnia di tanti amici per una serata da sogno. Ecco chi c’era.

Una serata unica e speciale per Valeria Marini che ha festeggiato nelle scorse ore il 56esimo compleanno. La diva del Bagaglino ha voluto al suo fianco tutte le persone a lei più care compresi tantissimi Vip. Sui social tante foto e video del compleanno davvero “stellare”…

Valeria Marini, compleanno “stellare”: chi c’era e le foto

Valeria Marini

Se sul suo profilo ufficiale Instagram non ci sono ancora le immagini del party stellare per il suo compleanno, per vedere tutte le foto e i presenti alla festa di Valeria Marini basta fare un giro sugli account di altri Vip.

Proprio dai contenuti condivisi dagli invitati possiamo risalire a diverse informazioni sulla festa della soubrette sarda. Sembra proprio che la donna abbia festeggiato a Roma nel rinomato ristorante El Porteno Gourmet.

Tra gli invitati arrivati erano presenti Soleil Sorgé, Anna Falchi, Federico Fashion Style, il chirurgo plastico Valerio Badiali, la Dottoressa Serena Venzetti, Anna Bonanni, Stefania Orlando, Giucas Casella, Pamela Prati, Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Presenti anche Manila Nazzaro. Milena Miconi, Laura Freddi, Manuela Arcuri con il marito Giovanni Di Gianfrancesco.

La splendida Valeria era vestita con un abito rosso con uno spacco vertiginoso che ne mostrava le gambe. Non poteva poi mancare, a fine serata, anche una torta, anche “lei” rossa.

Di seguito anche un post Instagram di Federico Fashion Style con alcune immagini della serata:

