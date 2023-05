Dopo il successo di Mattia Zenzola ad Amici, il suo maestro nella scuola ha lanciato una frecciata (forse) anche alla Celentano…

Mattia Zenzola ha vinto Amici di Maria De Filippi battendo in finale Angelina Mango. Un successo molto importante per il ballerino ma anche per il suo maestro nella scuola, Raimondo Todaro che si è tolto via social qualche sassolino, forse, anche indirizzato alla collega Alessandra Celentano con cui spesso ha discusso nel corso di questa edizione del talent…

Raimondo Todaro, la frecciata alla Celentano

Raimondo Todaro

Dopo aver battuto Isobel nel duello della categoria ballo ad Amici, Mattia Zenzola si è trovato a sfidare Angelina Mango nella finalissima per la vittoria del programma. Al termine delle varie esibizioni, come detto, è stato proprio il ballerino a trionfare prendendosi il montepremi e i complimenti di tutti.

Se subito dopo la diretta, il danzatore ha ringraziato tutti in modo molto pacato senza alcun tipo di polemica, diverso è stato il messaggio del suo maestro nella scuola Raimondo Todaro.

Il professore, infatti, si è tolto qualche sassolino dopo aver visto l’allievo trionfare. Su Instagram, l’uomo ha scritto senza particolari riferimenti: “Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria”.

Una chiara frecciata a tutti quelli che non volevano la vittoria di Mattia e che forse avrebbero preferito, in primis il successo di Isobel nella categoria ballo e poi quella di Angelina per il programma.

Inevitabile pensare che il riferimento possa essere anche alla maestra Alessandra Celentano che, sebbene abbia sempre apprezzato (senza eccessi) Zenzola, avrebbe preferito vedere la sua allieva vincere.

Vedremo se ci saranno altre “scaramucce” in tal senso a programma finito…

Di seguito anche il post Instagram del professore:

