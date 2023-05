Laura Chiatti è stata travolta da una bufera per alcune frasi dette a Domenica In e suo marito Marco Bocci ha deciso di difenderla.

Laura Chiatti è stata travolta da una vera e propria bufera a Domenica In, dove ha confessato che vedere un uomo intento a svolgere le mansioni domestiche “le abbasserebbe l’eros”. In tanti hanno accusato l’attrice di sessismo e si sono chiesti se suo marito, Marco Bocci, fosse d’accordo con lei e se, in casa, fosse “servito e riverito” dall’attrice. Sulla questione è intervenuto lo stesso attore, che a Il Messaggero ha specificato:

“Le sue parole sono state strumentalizzate. Un rischio che si corre ogni momento nell’era dei social. Per fare notizia si gonfia tutto, andando oltre la ragionevolezza”, e ancora: “Ci dividiamo i compiti come tutte le coppie”.

MARCO BOCCI

Marco Bocci difende Laura Chiatti

Marco Bocci è intervenuto pubblicamente in difesa di sua moglie Laura Chiatti dopo le polemiche che l’hanno investita a causa delle sue affermazioni a Domenica In. La stessa attrice nei giorni scorsi è stata costretta a difendersi via social e aveva specificato nelle sue stories che, l’intento delle sue dichiarazioni, sarebbe stato completamente goliardico e da non prendersi sul serio.

“Premetto che una battuta goliardica in un contesto divertente e spensierato come il salotto di Mara Venier non può e non deve esser etichettata come discriminatoria o peggio ancora sessista. Sono concetti che non mi appartengono e che ripudio con forza”, aveva affermato sfogandosi nelle sue stories.

