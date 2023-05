Alla cerimonia dei David il conduttore Carlo Conti ha annunciato la scomparsa di Enrico Oldoini, celebre regista e ideatore di Don Matteo.

Il mondo del cinema e dello spettacolo piangono Enrico Oldoini, il celebre regista di La Spezia che era stato, tra le altre cose, l’ideatore della fortunata serie Don Matteo. L’annuncio della sua scomparsa è stata data dal conduttore Carlo Conti durante la cerimonia di premiazione dei David di Donatello e i presenti hanno dedicato un lungo e caloroso applauso al regista.

Enrico Oldoini: morto il regista e creatore di Don Matteo

Il regista Enrico Oldoini è scomparso a 77 anni (li aveva compiuti il 4 maggio, appena una settimana prima di scomparire). Oltre ad esser stato l’ideatore della fortunata serie con Terence Hill, Don Matteo, aveva lavorato alla regia di moltissimi film per il cinema. Tra questi vi sono stati Cuori nella tormenta, Lui è peggio di me, Una botta di vita, Vacanze di Natale del 1990 e 1991, Miracolo italiano, La fidanzata di papà, I mostri oggi. Per la tv invece aveva lavorato per Dio vede e provvede, Provaci ancora prof, A casa di Anna, Capri, Il restauratore.

Originario di La Spezia, aveva studiato presso l’Accademia nazionale d’Arte drammatica e a seguire aveva lavorato come autore e sceneggiatore.

