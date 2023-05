Jacklyn Zeman, l’attrice che ha vestito i panni di Bobbie Spencer in General Hospital, ha perso la sua battaglia contro un tumore.

Jacklyn Zeman, l’attrice che ha vestito i panni di Bobbie Spencer in General Hospital, è scomparsa. La notizia della sua morte è stata data dal produttore esecutivo Frank Valentini e a seguire i canali social ufficiali della serie tv che l’ha resa famosa hanno emesso un comunicato ufficiale in cui si legge:

“Jacklyn Zeman è stata un amato membro della famiglia di General Hospital e della ABC, sin da quando ha avuto origine il ruolo iconico di Bobbie Spencer, più di 45 anni fa. Verrà ricordata per la sua interpretazione della cattiva ragazza che diventa eroina, per la quale è stata nominata agli Emmy, e per il suo cuore gentile e il suo spirito radioso. Siamo devastati dalla notizia della sua morte e mandiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Jackie, ai suoi amici e ai suoi cari.”

Jacklyn Zeman: morta l’attrice di General Hospital

Il mondo dello spettacolo piange Jacklyn Zeman, una delle protagoniste più amate e apprezzate della famosa serie General Hospital. La tragica notizia è stata accolta con numerosi messaggi d’affetto e di cordoglio da parte di tutti i fan di tutto il mondo che, in queste ore, si sono riversati sulle pagine social dedicate all’attrice.

Jacklyn Zeman è stata sposata in tutto tre volte e insieme al suo ultimo marito, Glenn Garden, aveva avuto le sue due figlie, Cassidy Zee Gorden e Lacey Rose Gorden.

