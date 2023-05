Michele Placido ha finito per essere protagonista di una figuraccia durante la cerimonia dei David di Donatello.

Michele Placido deve esser stato colpito da un vero e proprio colpo di sonno ai David di Donatello. Peccato che, nel bel mezzo della cerimonia, un premio sia stato assegnato proprio a lui che, per questo, è stato inquadrato mentre sobbalzava dopo aver “schiacciato il suo pisolino”. Il video dell’accaduto è rapidamente diventato virale sui social e in esso si vede l’attore alzarsi di soprassalto durante la premiazione.

Michele Placido

Michele Placido dorme ai David di Donatello

Michele Placido è stato involontariamente protagonista di un video divenuto virale sui social: nelle immagini circolate in rete si vede l’attore dormire durante la cerimonia di premiazione dei David di Donatello e poi svegliarsi quasi di soprassalto quando viene fatto il suo nome per la consegna del premio.

L’attore ha ricevuto il David per la sua interpretazione ne ‘L’ombra di Caravaggio’ e, visibilmente sorpreso, si è alzato per raggiungere il palco e ritirare la prestigiosa statuetta dalle mani del conduttore Carlo Conti. Al momento Placido non ha rilasciato dichiarazioni in merito al fatto che si fosse addormentato durante la cerimonia e, in tanti, si chiedono se lo farà.

