Francesco Di Leva ha dedicato il suo David di Donatello a sua moglie Carmela che, seduta tra il pubblico, si è commossa fino alle lacrime.

Francesco Di Leva ha fatto commuovere il pubblico e sua moglie Carmela ai David di Donatello. L’attore ha ricevuto il prestigioso premio per la sua interpretazione come attore non protagonista in Nostalgia e, una volta salito sul palco, ha detto: “Maggio un mese fortunato, nasce mio figlio e il Napoli vince lo scudetto”, e ancora: “Amore mio, Carmela sta piangendo. Il premio lo dedico a lei che mi rende un uomo semplice, un uomo onesto. Io la amo per questo.”

Francesco Di Leva

Francesco Di Leva: la dedica alla moglie ai David

Il mese di maggio è un mese davvero fortunato per l’attore Francesco Di Leva, che proprio in questo mese ha raggiunto alcuni dei traguardi più importanti della sua vita e che ieri sera si è aggiudicato il David di Donatello come miglior attore non protagonista per il suo ruolo in Nostalgia. Le parole di Di Leva hanno fatto commuovere fino alle lacrime sua moglie Carmela, seduta tra il pubblico.

A seguire l’attore ha spiegato al conduttore Carlo Conti (in merito alle tre date da lui citate): “Nell’87 il Napoli vinceva lo scudetto, il 4 maggio il Napoli ha vinto lo scudetto, il 5 maggio è nato mio figlio.”

