Lino Banfi ha svelato per la prima volta alcuni drammatici retroscena relativi alla scomparsa della sua adorata moglie, Lucia Zagaria.

Lino Banfi è stato legato da un amore profondo e intenso a sua moglie, Lucia Zagaria, scomparsa tre mesi fa dopo aver convissuto per anni con l’Alzheime. L’attore, che nelle sue preghiere aveva addirittura chiesto di poter morire insieme a lei, ha confessato a La Repubblica alcuni particolari sul suo doloroso lutto e su quanto, nonostante lo desideri ardentemente, non sia ancora riuscito a sognare sua moglie.

“Non c’è niente da fare. Non riesco a sognarla. Vado a letto e penso: vedrai che stanotte Lucia mi viene a trovare. È morta ormai da quasi tre mesi e… niente. Mi addormento, ma lei non arriva. Forse lassù si starà ancora organizzando. Vede? Nello studio c’è anche la sua sagoma (un cartonato a grandezza naturale, ndr). Ho scritto pure una poesia in rima baciata, una sorta di preghiera”, ha confessato a La Repubblica.

Lucia Zagaria e Lino Banfi

Lino Banfi non riesce a sognare la moglie: la confessione

L’attore ha più volte parlato pubblicamente di tutto il suo amore per la moglie e a La Repubblica ha confessato che, nonostante nel corso della sua carriera abbia incontrato alcune delle attrici più in vista del mondo del cinema, sarebbe sempre stato fedele e innamorato solo di lei. “Il nostro è stato un amore speciale. Lucia gelosa? No, era una donna intelligente“, ha dichiarato a La Repubblica.

