Lapo Elkann ha dedicato un commovente messaggio a sua cugina Virginia Maria Clara von Fuerstenberg, scomparsa a 48 anni.

Virginia Maria Clara von Fuerstenberg, stilista e cugina di Lapo Elkann, è stata trovata morta nella sua casa di Merano e, secondo gli inquirenti, a causare la sua scomparsa potrebbe esser stato un gesto volontario. Lapo Elkann, cugino di Virginia, le ha dedicato in queste ore un commovente e struggente messaggio via social.

“Sono molto triste per la morte di mia cugina che come me ha sempre combattuto con demoni simili . Virginia era una Donna con un cuore d’oro, una mamna tenera, piena di amore con un sorriso puro è vero . Mi mancherai e sarai nel mio cuore ed in ogni mia preghiera . Mia dolce è tenera cugina riposa in pace che Dio ti porti in paradiso dove meriti di andare”, ha scritto su Twitter.

Lapo Elkann si è unito al coro di messaggi di cordoglio e di dolore per la scomparsa di Virginia Maria Clara von Fuerstenberg, la stilista e poetessa 48enne che sarebbe stata rinvenuta ormai morta nella sua casa di Merano. Al momento le cause della morte non sono note ma, secondo quanto riporta Fanpage, gli inquirenti sarebbero propensi a credere che si sia trattato di un gesto volontario.

La nipote di Gianni Agnelli aveva sposato il barone Alexandre Csillaghy de Pacsér, da cui aveva avuto due figli. Ha poi avuto una terza figlia da Giovanni Bacco Dondi dall’Orologio e altri due da Paco Polenghi.

