Vanity Fair ha pubblicato una vecchia intervista in cui Barbara D’Urso confessava i suoi amori e i segreti dietro le sue curve da capogiro.

In occasione dei suoi 20 anni, Vanity Fair ha ripubblicato una vecchia intervista di Barbara D’Urso e alcune delle dichiarazioni fatte all’epoca dalla conduttrice stanno facendo rapidamente il giro della rete. Nell’intervista la D’Urso aveva parlato di alcuni dei grandi amori della sua vita (come Memo Remigi e Vasco Rossi) e aveva negato di aver mai fatto uso di chirurgia plastica.

“Il tempo è passato ma, se è questo che vuol sapere, non mi sono rifatta. E sono anche un po’ stufa di sentir lo dire. Guardi lei (comincia a mostrare il retro delle orecchie, le guance, il collo, il décolleté, i denti, ndr). E le t**te, Paola e Chiara, sono mie. Sfido chiunque a provare il contrario”, aveva affermato il celebre volto tv.

Barbara D’Urso

Barbara D’Urso: la confessione sulla chirurgia plastica

Con la sua solita irriverenza, Barbara D’Urso aveva smentito con fermezza di essere mai ricorsa alla chirurgia plastica e, a Vanity Fair (all’epoca della sua unione con Michele Carfora) aveva parlato delle sue passate storie d’amore con Vasco Rossi e Memo Remigi. “Io fedelissima, lo aspettavo a casa mia per cena e gli preparavo gli involtini, l’ossobuco e il risotto. E lui un giorno mi prendeva, l’altro mi lasciava, poi mi riprendeva… E io da sola, in lacrime, a Natale, Pasqua… Mi aveva veramente spappolato. Fra un tira e molla e l’altro è andata avanti fino a quando, a 23 anni, ho incontrato un ragazzo meraviglioso, che aveva appena inciso un album”, ha confessato la conduttrice in merito a Memo Remigi, mentre su Vasco Rossi ha detto:

“Provo una grande tenerezza per quello che eravamo e che abbiamo vissuto. E sono sicura che è così anche per lui. Vasco è una persona dolce, fragilissima, insicura. Ricordo che spesso andavo a trovarlo a Zocca, vicino a Modena, il suo Paese”.

