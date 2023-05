Clizia Incorvaia è intervenuta via social svelando i motivi per cui lei e Paolo Ciavarro apparirebbero sempre meno spesso insieme.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno realizzato in pochi anni il sogno di acquistare una casa insieme e di avere un bambino, il piccolo Gabriele. In queste ore Clizia è intervenuta via social spiegando però i motivi per cui lei e il suo compagno avrebbero deciso di condividere sempre meno della loro vita privata sui social.

“Abbiamo bisogno di concederci un momento relax, una festa con gli amici, una fuga romantica, però solo per noi. Poi lo sapete, Paolo è più refrattario ai social rispetto a me, è più riservato. Quindi ogni tanto, forse anche per preservare un amore bellissimo, che è cresciuto nel tempo, abbiamo bisogno di un momento solo nostro.(…) Ci sono degli istanti che devono essere solo nostri. Questo è necessario accettarlo: non è che tutto va filmato. Vi voglio bene e grazie, perché ci seguite e amate da più di 3 anni”.

Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro lontani dai social: i motivi

Durante una diretta con i suoi fan, Clizia Incorvaia ha svelato i motivi per cui oggi lei e Paolo Ciavarro sarebbero spesso lontani dai social e non racconterebbero più i dettagli della loro vita di coppia attraverso le loro stories.

Clizia ha precisato che in pochi anni la loro vita sarebbe cambiata molto e che per loro sia una priorità occuparsi della loro coppia e dei figli (hanno avuto insieme il piccolo Gabriele, ma lei era già mamma di Nina, avuta insieme al suo ex marito). Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

Riproduzione riservata © 2023 - DG