I fan di Chiara Ferragni hanno manifestato la loro preoccupazione per la magrezza e lo sguardo meno splendente dell’influencer.

Da settimane in rete c’è chi manifesta la sua preoccupazione per l’eccessiva magrezza di Chiara Ferragni e chi ha assicurato che il suo sguardo “sarebbe meno splendente” rispetto a prima. Come se non bastasse nelle ultime ore l’influencer è finita di nuovo al centro della preoccupazione dei fan a causa di uno scatto sui social in cui si intravede un cerotto sporgere da sotto il suo top. In tanti le hanno chiesto a cosa servisse o se si fosse fatta male, ma l’influencer non ha ancora risposto.

Chiara Ferragni preoccupa i fan: il cerotto sul seno

In queste ore in tanti, via social, hanno espresso la loro preoccupazione nei confronti di Chiara Ferragni che, in uno scatto sui social, aveva un cerotto sul seno. In passato l’influencer era finita al centro dell’attenzione generale sempre per un cerotto e, vista la curiosità dei fan, lei stessa aveva svelato di averlo usato a seguito dell’asportazione di un neo. Si tratterà di un caso simile anche questa volta?

Da quando sono circolate indiscrezioni in merito alla sua presunta crisi con Fedez in tanti hanno iniziato a manifestare la loro ansia per l’eccessiva magrezza dell’influencer e per quello che, secondo molti, sarebbe il suo sguardo malinconico. Chiara Ferragni al momento continua a mantenere il massimo riserbo sulla questione e in tanti si chiedono se prima o poi si aprirà in merito alla vicenda.

Riproduzione riservata © 2023 - DG