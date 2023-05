Il mondo della musica piange il discografico Roberto Rossi, che a Sanremo ha diretto Francesco Renga e Simone Cristicchi.

Il discografico e direttore d’orchestra Roberto Rossi è scomparso. A dare la tragica notizia a mezzo social è stato il cantante Gigi D’Alessio e, al suo post di cordoglio, si sono uniti i moltissimi che avevano avuto modo di conoscere il direttore o che avevano apprezzato il suo lavoro. “Dio l’ha voluto al suo fianco per dirigere il coro degli angeli. Ciao Roberto”, ha scritto Gigi D’Alessio nella didascalia al suo post.

Lutto nel mondo della musica: Roberto Rossi è morto

Il direttore d’orchestra Roberto Rossi, Executive Director A/R Legacy and Special Projects della Sony, è scomparso – sembra – a causa di un male incurabile contro cui lottava da tempo (stando a quanto riporta Tag24). In queste ore in tanti, tra personaggi famosi e non, lo hanno ricordato e omaggiato attraverso i social. Tra questi vi è anche Enrico Ruggeri, che in un suo post sui social ha scritto:

“Anche Roberto Rossi. Qui era alle tastiere, le nostre avventure stavano cominciando. Nel 2016 e nel 2018 eravamo ancora assieme, dirigeva l’orchestra. Impossibile non volergli bene, una persona speciale, contagiava tutti con la sua positività. Che dolore”.

