Un vero e proprio scoop quello lanciato da Vladimir Luxuria che ha annunciato la possibilità di un divorzio da parte di una nota coppia.

Una frase che sa di scoop, anche se poi “spiegata”, ha fatto balzare alla cronaca rosa Vladimir Luxuria e la nota coppia dei Jalisse, attualmente presente all’Isola dei Famosi. L’opinionista, parlando a Novella 2000, ha parlato del possibile divorzio tra i due coniugi…

Vladimir Luxuria sgancia la bomba sui Jalisse

Vladimir Luxuria

Nel corso dell’intervista, Luxuria ha svelato alcune possibili sorprese future che potranno avvenire durante L’Isola dei Famosi e non solo…

“Sull’eterna sintonia tra i coniugi Alessandra Drusian e Fabio Ricci, in arte i ‘Jalisse’, non ci metterei la mano sul fuoco e non escludo il divorzio al loro rientro dall’Italia”, ha detto.

E ancora sugli altri naufraghi: “[…] Mi aspetto meno coup de theatre da personaggi come Corinne Cléry, anche se la storia insegna che l’imprevedibile, sull’Isola, è sempre dietro la palma, visto che di angoli non ce ne stanno”.

Un pensiero anche a Lo Cicero: “Sono immune dal pregiudizio, anzi sto apprezzando Lo Cicero sull’Isola in fatto di operosità e sportività. Il naufrago va giudicato dall’istante in cui deposita il proprio calcagno sulla spiaggia di Cayos Cochinos. Tutto il resto decade”.

Va detto, riguardo al possibile divorzio dei Jalisse che, successivamente al divulgarsi della notizia, l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha voluto rimodellare quanto detto spiegando: “Vorrei tranquillizzare le figlie dei Jalisse: la mia dichiarazione sul possibile divorzio dei Jalisse era solo una battuta. Li conosco e so che sono una coppia affiatata e innamorata. L’atomo è divisibile, i ghiacciai si sciolgono ma loro resteranno uniti”.

Di seguito anche la precisazione poi fatta via social in un post Twitter:

Vorrei tranquillizzare le figlie dei Jalisse: la mia dichiarazione sul possibile divorzio dei Jalisse era solo una battuta. Li conosco e so che sono una coppia affiatata e innamorata. L’atomo è divisibile, i ghiacciai si sciolgono ma loro resteranno uniti @IsolaDeiFamosi — vladimir luxuria (@vladiluxuria) May 11, 2023

