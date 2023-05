Stefania Pezzopane e Simone Coccia hanno annunciato pubblicamente il loro addio, ma sui social sono emerse nuove indiscrezioni a riguardo.

Ospiti nei principali salotti tv, Stefania Pezzopane e Simone Coccia hanno raccontato tra le lacrime la fine della loro lunga e importante storia d’amore. A quanto pare però c’è chi non ha creduto nel loro racconto e sui social si è rapidamente sparsa la voce che i due abbiano architettato “una finta separazione” al solo fine di ottenere visibilità. A lanciare lo spinoso gossip è stato l’ex fidanzato di Nina Moric, Luigi Mario Favoloso, che ha scritto nelle sue stories:

“Il Mar Morto si trova a più di 400 metri sotto il livello del mare, nelle sue acque è possibile galleggiare e i suoi sali curano diverse patologie legate alla pelle. È il punto più basso della terra, dopo Coccia e la Pezzopane che fanno finta di lasciarsi”.

Stefania Pezzopane – Simone Coccia Colaiuta

Simone Coccia e Stefania Pezzopane: i gossip sulla rottura

Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane hanno fatto solo finta di lasciarsi? Il gossip è stato lanciato da Luigi Favolo (che ha scagliato contro i due una frecciatina infuocata) e ha rapidamente preso piede sui social. Al momento i due, che nei giorni scorsi sono stati ospiti dei principali salotti tv proprio per parlare del loro addio, non hanno rotto il silenzio in merito alla questione e in tanti si chiedono se smentiranno le parole di Favoloso sul loro conto.

