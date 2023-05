Angelina è arrivata seconda ad Amici, alle spalle di Mattia Zenzola, anche se ha vinto contro Wax nella categoria canto.

Angelina è arrivata seconda all’edizione di Amici 22 nonostante fosse la favorita del pubblico. Si è posizionata appena dopo il ballerino Mattia Zenzola ma ha ricevuto il sostegno e l’appoggio da parte dei social che l’hanno paragonata a Elodie e Annalisa, anche loro arrivate seconde alle loro rispettive edizioni di Amici. In un intervista a Leggo, Angelina si è raccontata e ha raccontato l’esperienza al reality.

La favorita dell’edizione 2022/2023

Angelina, 21 anni e figlia d’arte. Il padre era Pino Mango, morto prematuramente a causa di un infarto, e la mamma è Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar. Era la favorita dell’edizione di Amici 22 anche se, durante l’intervista a Leggo ha dichiarato di come non ne fosse a conoscenza: “Non lo sapevo e non ci pensavo.”

Ha poi continuato dicendo di come è soddisfatta della sua vittoria e di quanto il compagno arrivato primo, Mattia Zenzola, si sia meritato il primo premio: “La finale è stata una vittoria. Quando distribuivano la competitività io ero in fila per le paranoie. Sono felice per Mattia, ha vinto perchè è bravo.”

La dedica al fratello Filippo

Prima della sua esibizione Angelina ha dedicato la canzone al fratello Filippo Mango, anche lui appartenente al mondo della musica e batterista: “l’unico che sa cosa significhi essere preceduti da una carta d’identità. È grazie a lui che amo questo lavoro.”

Nell’intervista a Leggo la giovane promessa della musica italiana ha commentato questa sua dedica dicendo: “È mio fratello batterista che fin da piccola mi ha spiegato a fare musica. Con lui a 13 anni ho fondato una band.” L’ultimo pensiero va ai genitori con cui la ragazza ha un legame speciale e molto forte.

Angelina è quindi soddisfatta della sua esperienza al reality della De Filippi ed è pronta per la sua carriera nel mondo della musica italiana, venerdì 19 maggio uscirà il suo primo album Voglia di vivere.

