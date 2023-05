Simone Antolini, concorrente dell’Isola dei Famosi e fidanzato di Cecchi Paone, ha parlato di Melissa, la figlia avuta a 17 anni.

Simone Antolini ha confessato all’Isola dei famosi che Melissa è sua figlia avuta dalla precedente relazione con l’ex fidanzata. All’epoca il compagno di Cecchi Paone aveva 17 anni ed era fidanzato con una ragazza più grande di lui. Dopo aver lasciato in sospeso il dubbio su chi fosse la piccola bambina a cui l’ex concorrente è molto legato, ha raccontato nella puntata del 15 maggio 2023 la storia con la sua ex ragazza e ha fatto chiarezza sull’identità di Melissa. È intervenuto anche il compagno Cecchi Paone che ha dichiarato di voler adottare la bambina.

Chi è Melissa, l’ex naufrago ha fatto chiarezza

Dopo aver abbandonato l’isola a causa di problemi di salute, Simone Antolini è stato ospite insieme al compagno Cecchi Paone nello studio dell’Isola dei famosi. In questa occasione la conduttrice del reality, Ilary Blasi, ha deciso di andare dritta al punto e fare chiarezza sulla domanda che molti spettatori si sono posti durante questa edizione ovvero, chi è Melissa?

Il ragazzo ha raccontato che la piccola Melissa è sua figlia: “È nata dalla relazione con la mia ex ragazza. Melissa è nata quando avevo 17 anni e lei, avendo qualche mese più di me, era già maggiorenne. Io e la bambina siamo cresciuti insieme. Come fratello e sorella.” L’ex naufrago ha poi proseguito dicendo come l’esperienza all’isola sia stata per lui un modo per crescere e maturare sotto certi punti di vista: “L’isola mi ha insegnato a maturare parti che necessitavano intervento, nonchè ad apprezzare le piccole cose.”

L’intervento di Cecchi Pavone

Dopo l’abbandono forzato di Simone, anche Cecchi Paone ha deciso di lasciare il reality e in occasione delle spiegazioni sulla piccola Melissa, è intervenuto per raccontare del grande affetto che prova nei confronti della bambina. “Melissa mi chiama zio Alessandro. Riconoscete alle coppie gay il diritto di sposarsi veramente come tutti gli altri e di adottare i bambini, perchè io voglio adottare Melissa e in Italia non posso.”

Ha poi proseguito raccontando il lato tenero e amorevole del giovane papà e del forte rapporto che lega tutti e tre.

