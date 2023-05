Sophie Codegoni e Basciano hanno pubblicato la prima foto della piccola Celine Blue.

Sbarca sui social anche la piccola Celine Blue, la primogenita di Sophie Codegoni e la secondogenita per Alessandro Basciano. La coppia ha pubblicato per la prima volta una foto della loro neonata, un dolce scatto in cui la bimba dorme beatamente sul seggiolino dell’auto. La giovane coppia si è conosciuta durante l’edizione del Grande Fratello Vip del 2021/2022 e ha proseguito la storia al di fuori della casa diventato una coppia fissa.

La nascita della piccola Celine Blue

Celine Blue è nata venerdì 12 maggio ed è la primogenita per Sophie Codegoni mentre la secondogenita per Alessandro Basciano. Il ragazzo infatti ha un primo figlio, Niccolò, avuto dalla ex compagna Clementina Dariu.

La neo mamma ha pubblicato la prima foto della dolce bimba, si tratta di uno scatto in cui la neonata dorme beatamente sul seggiolino dell’auto. Con una cuffia bianca con un grosso fiocco e il cuccio rosa sembra un bambolotto. Sophie Codegoni ha dichiarato il proprio amore per la figlia con la didascalia “Quanto sei bella bambolina mia. Ti amo.”

La ragazza ha pubblicato anche una seconda foto, nelle sue storie Instagram, in occasione della festa della mamma, “Ti guardo e ancora non ci credo… sei la cosa più bella che la vita potesse donarmi. In queste poche ore mi hai fatto vivere così tante emozioni che non sono in grado di spiegare a parole, posso solo dirti grazie e prometterti che per te ci sarò sempre. Ti amo infinitamente. Auguri a tutte le mamme.”

La storia è stata poi ricondivisa anche dal papà della tenera Celine Blue con la scritta “Ti amo.”

La coppia è nata negli studi Mediaset, prima entrambi hanno partecipato a Uomini e Donne e poi all’edizione del Grande Fratello Vip dove è scattata la scintilla. La storia della giovane coppia, 21 lei e 33 lui, non potrebbe essere più seria di così infatti Alessandro e Sophie sono promessi sposi.

