Alessandra Demichelis è stata sospesa dalla professione di avvocato per colpa di alcune foto pubblicate sul suo profilo social.

Alessandra Demichelis, ex concorrente di Pechino Express, di professione fa l’avvocato ma a seguito di alcune foto ritenute non appropriate e troppo provocanti è stata sospesa dall’attività legale per 15 mesi. La decisione è stata presa dal consiglio distrettuale della disciplina dopo che Alessandra Demichelis ha condiviso sul profilo Instagram Dc Legalshow alcuni video e foto in cui raccontava la sua vita e la sua professione.

La decisione dell’Ordine di Torino

La decisione della sospensione dalla professione di avvocato è stata presa dall’Ordine di Torino che ha ritenuto non appropriate le foto e i video pubblicati dall’ex concorrente di Pechino Express sul profilo Instagram Dc Legalshow. Su quest’ultimo, che conta 20.000 followers, si legge “Un avvocato e la sua vita” e l’intento dell’avvocatessa era proprio quello di raccontare la sua vita quotidiana e quella lavorativa seguendo il suo slogan “Lo show legale diventerà reale”.

Le foto e i video condivisi hanno però suscitato la disapprovazione del consiglio distrettuale di disciplina. La sospensione potrebbe essere di 15 mesi e diventerà definitiva quando una volta impugnata e accolta. A quel punto quindi la Demichelis non potrà più esercitare la professione di avvocato per più di un anno.

La giovane avvocatessa non ha di certo reagito bene. Ha dichiarato al Corriere che non rimarrà ferma ad aspettare la decisione definitiva ma si batterà contro il consiglio nazionale forense. Se necessario andrà fino in Cassasione. “Vogliono togliere il lavoro per un anno e tre mesi a una ragazza di 34 anni solo per delle foto su Instagram, nel 2023, mi sembra assurdo.”

Nell’intervista al Corriere ha poi proseguito lamentandosi del diverso trattamento che altri colleghi hanno avuto per aver compiuto atti ben più gravi dei suoi: “Ci sono colleghi che hanno condanne penali pendenti e che sono stati sospesi per 2-4 mesi. Io 15, per delle foto?”

La risposta provocante sui social

Alessandra Demichelis non ha perso occasione per rispondere a modo suo alla decisione della sospensione e ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram uno scatto molto provocante. Nella foto l’ex concorrente di Pechino Express si mostra di spalle con addosso una maglietta con la scritta “sentiti sospesa”.

