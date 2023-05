Il passaggio di Fazio dalla Rai al gruppo Discovery porterà nelle tasche del giornalista e conduttore circa 10 milioni di euro

Uno stipendio più alto, quindi non assolutamente inferiore a quello percepito in Rai, e certamente pure una libertà maggiore sui temi da trattare e gli ospiti da invitare. Fabio Fazio sbarcherà sul canale Nove con Luciana Littizzetto (e col suo format) e molti si chiedono quale sarà il suo stipendio. Bene, secondo il quotidiano La Verità, Fazio guadagnerà circa 2,5 milioni all’anno (o per stagione televisiva). Avendo firmato un contratto di 4 anni, nel totale saranno 10 i milioni percepiti grazie all’accordo con Warner Bros Discovery.

Fabio Fazio

Il nuovo stipendio di Fabio Fazio

Fabio Fazio ha annunciato la sua decisione di lasciare dopo anni la Rai per spostarsi ufficialmente a canale Nove di Discovery. Fazio porterà con sè il suo format e tutto il suo entourage. Ma quanto guadagnava il conduttore alla Rai? Secondo le indiscrezioni Fazio guadagnava attorno ai 2,2 milioni di euro all’anno. Con il passaggio a Disovery lo stipendio dell’ormai ex volto Rai, aumenterà.

Il conduttore ha firmato con Discovery un contratto quadriennale e lo stipendio che dovrebbe percepire annualmente è di circa 2,5 milioni di euro. Quindi, a conti fatti, per quattro anni con la nuova rete avrà un ritorno di 10 milioni di euro.

Una scelta vincente che gli permetterà non solo di avere maggiore libertà nella scelta dei temi e degli ospiti, ma che gli consentirà un importante incremento di tasche.

L’addio alla Rai

Fabio Fazio dice quindi addio alla Rai e porta con sè la mitica Luciana Litizzetto. Sua fedele spalla comica da vent’anni che come lui si sposterà sul Nove. Un addio che sembra essere dovuto alle discrepanze con il nuovo governo e che preannuncia una serie di cambiamenti della televisione generalista di stato. Sono emerse infatti anche ipotesi che parlano dell’abbandono e del ridimensionamento di altri volti storici Rai tra cui, ad esempio, Amadeus.

