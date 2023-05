Aria di cambiamenti in Rai con diversi conduttori che potrebbero non essere confermati o vedere il proprio ruolo “ridimensionato”.

Premessa: si tratta ancora di ipotesi. Ma qualcosa nel mondo Rai sta accadendo e potrebbe coinvolgere non solo i palinsesti ma anche i vari volti della tre reti principali. Dopo le dimissioni di Fuortes, ormai ex amministratore delegato, pare essere scoppiato il caos per l’emittente di Stato con svariati rumors che parlando di addii illustri e “ingressi” importanti. Tra i nomi coinvolti ci sarebbero anche quelli di Amadeus e Fabio Fazio…

Rivoluzione Rai: a rischio anche Fazio e Amadeus

Amadeus

Dopo il cambio ai vertici della Rai con le dimissioni di Carlo Fuortes, ormai ex amministratore delegato della società, la presidenza del Consiglio potrà mettere al suo posto un nome più vicino alle idee e alle posizioni del governo Meloni.

Ed è proprio questa situazione che sta generando in queste ore grande scompiglio anche tra i vari volti dei programmi dell’emittente. C’è chi parla di un’ipotesi Amadeus ‘dimezzato’ per Sanremo 2024 e Fabio Fazio uscente, in direzione Discovery su NOVE. Ma non solo.

Alcuni rumors parlano di un Pino Insegno in salita vista la sua vicinanza alla Meloni e di una posizione in Rai che lo vedrebbe, forse, al timone de L’Eredità al posto di Flavio Insinna.

A rischio, come detto, anche Amadeus che verrebbe “dimezzato” per Sanremo 2024 ovvero si al ruolo di conduttore, ma non a quello di direttore artistico in quanto le sue recenti idee di spettacolo non sarebbero piaciute.

Sul tavolo dei possibili partenti, anche i nomi di Marco Damilano e Lucia Annunziata con le conduzioni dei rispettivi programmi ‘Il cavallo e la torre’ e ‘Mezz’ora in più’ sempre più a rischio.

Al netto di tutti quelli che sono, come precisato, ancora solo dei rumors, bisognerà attendere la presentazione dei palinsesti Rai 2023/2024.

