Se siete appassionati di cinema, uno degli appuntamenti che proprio non potrete perdere è quello con i David di Donatello. Sono i primi cinematografici italiani più importanti in assoluto: l’edizione numero 68 si svolge ai Cinecittà@Lumina, gli studi cinematografici gestiti da Cinecittà e a condurre la serata sono Carlo Conti e Matilde Gioli. Vediamo ora dove vedere i David di Donatello 2023 in streaming e in TV.

Dove vedere i David di Donatello 2023 in streaming e in TV

Come sempre, anche quest’anno i David di Donatello 2023 in diretta TV sono trasmessi in prima serata da Rai 1, a partire dalle ore 21.30.

Chi non avrà la possibilità di vedere in diretta TV la cerimonia di consegna, può sempre seguire i David di Donatello 2023 in streaming. Dove? Ovviamente sulla piattaforma RaiPlay alla quale è possibile accedere gratuitamente sia con la Smart TV che, tramite App, con lo smartphone o il tablet. Oppure ci si può collegare direttamente al sito internet dal computer.

David di Donatello 2023: le nomination

MIGLIOR FILM

Esterno Notte

Il Signore delle Formiche

La Stranezza

Le Otto Montagne

Nostalgia

MIGLIOR REGIA

Marco Bellocchio (Esterno Notte)

Gianni Amelio (Il Signore delle Formiche)

Roberto Andò (La Stranezza)

Felix Van Groeningen (Le Otto Montagne)

Charlotte Vandermeersh (Le Otto Montagne)

Mario Martone (Nostalgia)

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA

Carolina Cavalli (Amanda)

Jasmine Trinca (Marcel!)

Niccolò Falsetti (Margini)

Giulia Louise Steigerwalt (Settembre)

Vincenzo Pirrotta (Spaccaossa)

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Astolfo

Chiara

Esterno Notte

Il Signore delle Formiche

L’Immensità

La Stranezza

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Bentu

Brado

Il Colibrì

Le Otto Montagne

Nostalgia

MIGLIOR PRODUTTORE

Esterno Notte

La Stranezza

Le Otto Montagne

Nostalgia

Princess

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Benedetta Porcaroli (Amanda)

Margherita Buy (Esterno Notte)

Penelope Cruz (L’immensità)

Barbara Ronchi (Settembre)

Claudia Pandolfi (Siccità)

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Fabrizio Gifuni (Esterno Notte)

Luigi Lo Cascio (Il Signore delle Formiche)

Ficarra e Picone (La Stranezza)

Alessandro Borghi (Le Otto Montagne)

Luca Marinelli (Le Otto Montagne)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Giovanna Mezzogiorno (Amanda)

Daniela Marra (Esterno Notte)

Giulia Andò (La Stranezza)

Aurora Quattrocchi (Nostalgia)

Emanuela Fanelli (Siccità)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Fausto Russo Alesi (Esterno Notte)

Toni Servillo (Esterno Notte)

Elio Germano (Il Signore delle Formiche)

Filippo Timi (Le Otto Montagne)

Francesco Di Leva (Nostalgia)

MIGLIORE FOTOGRAFIA

Esterno Notte

I racconti della domenica – La storia di un uomo perbene

La Stranezza

Le Otto Montagne

Nostalgia

MIGLIOR COMPOSITORE

Fabio Massimo Capogrosso (Esterno Notte)

Stefano Bollani (Il pataffio)

Michele Braga ed Emanuele Bossi (La Stranezza)

Daniel Norgren (Le Otto Montagne)

Franco Piersanti (Siccità)

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

Se mi vuoi – Diodato (Diabolik – Ginko all’attacco!)

Caro amore lontanissimo – Marco Mengoni (Il colibrì)

Culi culagni – Stefano Bollani (Il pataffio)

Margini – Niccolò Falsetti (La palude)

Proiettili – Joan Thiele (Ti mangio il cuore)

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Esterno Notte

Il Signore delle Formiche

L’ombra di Caravaggio

La Stranezza

Le Otto Montagne

