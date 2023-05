Ecco dove vedere Milan-Inter in diretta streaming: è l’andata della semifinale di Champions League 2022/2023.

Il derby non è mai una partita come le altre. E un derby in una semifinale di Champions League ha un valore ancora più grande: l’attesa per Milan-Inter, semifinale di andata di quella che veniva chiamata Coppa dei Campioni. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 21 di mercoledì 10 maggio 2023, martedì prossimo poi, sempre a San Siro, si giocherà la partita di ritorno dalla quale uscirà la prima finalista. Se non siete tra coloro che assisteranno alla gara dalle tribune di San Siro, vediamo ora dove vedere Milan-Inter in streaming e in TV.

Dove vedere Milan-Inter in streaming: il link

Per vedere Milan-Inter in streaming e in diretta è necessario essere iscritto ad Amazon Prime, la partita è trasmessa infatti in diretta sulla piattaforma Amazon Prime Video: il costo dell’abbonamento è di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno.



Ma si può vedere Milan-Inter in streaming gratis? La risposta è sì. Come fare? Bisogna iscriversi per la prima volta ad Amazon Prime: se non vi siete mai registrati in precedenza, avrete la possibilità di usufruire di un periodo gratuito di un mese in cui, oltre a poter usufruire di tutti i vantaggi sul sito di Amazon, potrete accedere anche all’intero catalogo di film e serie di Amazon Prime Video. E inoltre potrete vedere anche gli eventi di Amazon, la Champions League e non solo.

Per vedere in diretta streaming Milan-Inter il link a cui dovrete collegarsi è quindi primevideo.com.

Dove vedere Milan-Inter in TV

Milan-Inter si può però vedere anche in diretta TV su TV8. Amazon ha infatti ceduto i diritti per la trasmissione telesiviva in chiaro della partita di Champions League al canale in chiaro di Sky che la trasmette a partire dalle 21, l’orario del calcio d’inizio.

