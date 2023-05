Corinne Clery è svenuta durante la diretta dell’Isola dei famosi a causa del forte stress, il web si ribella.

Corinne Clery è stata male in diretta all’Isola dei famosi per forte stress causato della prova che la concorrente avrebbe dovuto affrontare. Lo scopo della puntata era quello di far affrontare delle prove di coraggio in cui i concorrenti dovevano sconfiggere le loro fobie. Nel caso di Corinne Clery la sua paura è quella dei serpenti e durante la puntata non riesce a reggere lo stress e sviene. In seguito al malore in diretta il web indignato, si è schierato dalla parte dell’attrice.

Corinne Clery e il malore in diretta

Durante la diretta di lunedì 15 dell’Isola, Corinne Clery è svenuta in seguito alla prova di coraggio. L’attrice ha la fobia, più volte dichiarata durante il suo percorso al realty, per i serpenti e per gli insetti ma lo scopo della puntata scorsa era proprio quello di lottare contro le proprie fobie. La Clery è stata quindi chiamata a inserire una mano all’interno della teca coperta. La donna si è però rifiutata commentando la situazione dicendo “se vedo dei serpenti muoio”.

La reazione di Corinne viene presa inizialmente con ilarità e nessuno le dà particolare peso. In realtà l’attrice è tutt’altro che ironica e sentendosi male si appoggia al compagno Alvin. Dopo poco però la concorrente si sente male e sviene in diretta.

Prima dello svenimento la conduttrice dell’Isola, Ilary Blasi, aveva cercato di rassicurarla dicendole che non ci sarebbero stati serpenti dentro la teca ma l’attrice probabilmente scettica si è sentita male. Anche il compagno di avventura Enrico Papi aveva chiesto di sospendere la prova ma inutilmente.

L’indignazione del web

Durante la puntata non sono mancati i commenti da parte degli spettatori che hanno ribattuto come il programma avrebbe dovuto evitare di giocare con le fobie dei concorrenti. Il web ha accusato il reality di aver esagerato.

Ma tutto è bene quel che finisce bene, Corinne Clery si è ormai ripresa ed è pronta a proseguire nel gioco.

