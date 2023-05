Durante e dopo la finale di Amici non sono mancate diverse critiche per Maria De Filippi per il “trattamento” riservato ad un allievo.

Un’altra edizione di Amici si è conclusa. A vincere è stato Mattia Zenzola tra gli applausi del pubblico e qualche piccola recriminazione. Non sono mancate anche alcune polemiche nei confronti di Maria De Filippi “colpevole”, secondo alcuni utenti social, di un comportamento non proprio esaltante ai danni di un allievo durante la finale.

Maria De Filippi, social furiosi: “L’ha umiliato”

La Queen di Mediaset è finita nel mirino di diversi utenti social non tanto per quanto riguarda la finale di Amici e il come è andata a finire quanto per un momento in particolare, quello dei premi, che ha visto l’ingresso in studio di Aaron, cantante eliminato nel corso della semifinale.

La De Filippi, infatti, nel corso dell’ultima puntata del programma aveva riunito finalisti e il giovane cantante per assegnare i vari premi. Ad un certo punto, però, la stessa conduttrice si è resa conto di averne dimenticato uno e dalì aveva detto: “Mi chiamate Aaron? Fatelo rientrare”, salvo poi correggersi subito: “Anzi no, scusate Aaron no”.

Il motivo era semplice: il premio in questione era rivolto solo ai finalisti e Aaron, appunto, non era tra loro. Un errore in buona fede che, comunque, a svariati utenti non è piaciuto.

“Questa volta Maria mi ha delusa, Aaron è stato umiliato in diretta. Che senso ha averlo fatto venire in puntata?”, ha scritto qualcuno. “Povero Aaron, preso in giro fino alla fine”.

Insomma, come sempre accade in questi programmi, non tutti i telespettatori rimangono poi contenti.

