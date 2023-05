Nel corso della puntata odierna di Viva Rai 2, sorpresa per Fiorello nel giorno del suo compleanno. Sua figlia Angelica lo stupisce.

Compleanno con sorpresa in diretta tv per Fiorello che ha festeggiato durante la trasmissione che conduce ogni mattina, Viva Rai 2. Quello che non si sarebbe potuto aspettare è che a fargli un regalo unico sarebbe stata, proprio durante la puntata, sua figlia Angelica…

Fiorello, la sorpresa della figlia Angelica per il compleanno

Fiorello

Rosario Fiorello ha festeggiato oggi 63 anni e ha iniziato a farlo dalle prime luci del giorno col consueto appuntamento con Viva Rai 2. Come detto, quello che non si sarebbe certamente aspettato, è il regalo ricevuto da sua figlia Angelica che, a sorpresa, lo ha stupito con una bella versione della canzone ‘Io vagabondo’.

La ragazza ha cantato con l’aiuto di altre due musiciste direttamente dal tetto della struttura in via Asiago a Roma. Voce e abilità nel suonare, la ragazza ha lasciato a bocca aperta tutti, papà compreso.

Un regalo inatteso e super emozionante che è stato immortalato dalle telecamere del programma e poi successivamente condiviso sui vari account social.

Non è la prima volta che Angelica, 16 anni, partecipa al programma del padre ma è sicuramente la prima in cui si esibisce ad un certo livello.

In precedenza la ragazza era stata presente a Viva Rai 2 il 20 marzo e aveva lanciato la pubblicità sempre sotto gli occhi attenti del padre ma senza che lui rivelasse la sua identià.

Il “compleanno” dello showman è poi continuato con il collegamento con altri due vip che sono nati nello stesso giorno di Fiore: Claudio Baglioni e Laura Pausini.

Di seguito anche il post Twitter di Viva Rai 2 con la sorpresa della ragazza per il padre che, come si vede dalle immagini, non solo a tenuto a stento le lacrime ma è rimasto davvero senza fiato e senza parole:

