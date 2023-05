Nel pieno della carriera, Elodie sta avendo grande successo. Artista completa e bellissima donna. Una bellezza che lei stessa non nasconde.

Da Amici a Sanremo, fino al David di Donatello. La carriera di Elodie sembra davvero senza limiti e la cantante ora si prepara a riempire stadi e palazzetti con i suoi concerti. A Repubblica, l’artista ha raccontato il suo rapporto col palco ma anche quello col suo corpo che spesso viene mostrato con outfit particolari.

Elodie, la musica e il corpo

Elodie

Nel corso dell’intervista Elodie ha spiegato il perché dei suoi outfit spesso molto particolari e che mettono in evidenza la sua fisicità: “Il corpo è in primo piano ma non perché sono esibizionista o per dire che sono la meglio, perché sono libera”. E ancora: “Un corpo è un corpo, mi sento bene con me stessa e mi piace fare uno show esprimendo tutta me stessa”. “Il corpo è bello, un’opera d’arte. Mi sento a mio agio, sono stata educata in una famiglia che ha un rapporto naturale, libero, col corpo”.

E quando le si domanda cosa sia per lei il palcoscenico: “Un po’ come quando fai l’amore”.

Di recente la cantante ha anche vinto un David di Donatello . In occasione della premiazione aveva detto: “Non me l’aspettavo, non vinco mai”. Piccola precisazione proprio su questa frase: “Nella vita credo di aver vinto. Ho tutto quello che ho desiderato e quello che non ho osato desiderare. Ma non ho mai vinto premi, sono arrivata seconda, quarta, ottava”.

Di seguito anche un recente post Instagram della bellissima cantante:

