Grande gioia per Bebe Vio che si è laureata e ha condiviso sui social la sua grande gioia con tanto di foto pure della festa.

Alla fine Bebe Vio ce l’ha fatta. La nota atleta della scherma si è laureata dopo che alcune settimane fa aveva raccontato che dei ladri le avevano rubato il borsone col pc dove era contenuta tutta la tesi. La ragazza ha condiviso sui social alcuni scatti veramente felici in compagnia dei genitori e di un’amica, sua collega di Università.

Bebe Vio si è laureata: le foto e la festa

Bebe Vio

“Seee. Il nuovo titolo da mettere in bacheca”. Con questa frase Bebe Vio ha esordito in un post Instagram con il quale ha annunciato a tutti il grande traguardo raggiunto.

“Per tutte le notti prima degli esami. Per tutti gli ‘accetto anche un 18’. Per tutti i ‘stavolta non so niente’. Per tutti gli appunti presi (pochi). E tutti quelli chiesti (tanti). Per tutti i gruppi di studio in aula. In biblioteca. In casa. Al bar. Per tutte le domande che non erano nei libri. Per tutti gli spritz post esame. Per tutte le splendide persone che hanno segnato indelebilmente gli anni più belli della mia vita. Per tutti questi motivi è stato un percorso meraviglioso. E stasera è il caso di festeggiare alla grandissima con le persone che mi sono state vicine in questi 5 anni”.

Parole che hanno poi trovato conferma nelle stories dell’atleta che ha mostrato alcune particolarità del party di Laurea tra torta speciale con personalizzazione per lei e una sua collega fino al mangiafuoco che ha animato la serata.

Di seguito anche un post Instagram con le immagini post Laurea:

