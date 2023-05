Alcuni indizi social farebbero pensare ad un ritorno di fiamma tra Vanessa Incontrada e il suo ex. Quelle foto insieme…

Nuovo, vecchio amore per Vanessa Incontrada? Sui social ci sarebbero diversi indizi che farebbero pensare ad un ritorno di fiamma tra la showgirl e attrice e Rossano Laurini. A dare questi ipotetici “indizi” è stata proprio la stessa spagnola…

Vanessa Incontrada, ritorno di fiamma con l’ex?

Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada ha ritrovato l’amore? Nelle sue ultime stories Instagram ha pubblicato una foto in cui è sorridente con l’ex marito Rossano Laurini.

I due, lo ricordiamo, nel 2008 hanno avuto un figlio Isal, che ora ha quasi 15 anni.

Nell’ultimo periodo la Incontrada si è mostrata più volte in compagnia di Laurini e non sono mancati chiaramente i rumors sul loro conto, anche da parte dei fan che seguono la showgirl che hanno commentato numerosi chiedendo delle delucidazioni.

Come detto, nelle stories Instagram, la spagnola ha condiviso uno scatto che pare risalire al passato mentre si trova appunto con Laurini in spiaggia. Non solo. Qualche giorno fa la donna aveva condiviso un altro scatto “di coppia”.

“Con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente. La fine non ci sarà. Poi se un giorno subentrerà un’altra persona troveremo un altro modo di volerci bene”, aveva detto in una recente intervista la donna.

Staremo a vedere se ci saranno “annunci” in tal senso…

Di seguito anche un altro recente post Instagram condiviso dalla showgirl:

